Veca: Pollastrini (Pd), perdita enorme per cultura, sinistra e Pd

- "Per me è stato un maestro, un riferimento, una persona meravigliosa. So che per tanti e tante è grande il dolore per l'addio di Salvatore Veca. Generazioni di studenti lo hanno amato. Ma la perdita è enorme per la cultura, il civismo di Milano, la sinistra e il Partito democratico". Lo afferma in una nota la deputata del Partito democratico, Barbara Pollastrini, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera. "Sono vicina ai suoi affetti e a chi gli ha voluto bene. Domani lo saluteremo alla Casa della Cultura di cui era presidente dedicandosi con un'autorevolezza che non rinunciava mai alla gentilezza e alla sensibilità per le altre e gli altri. Se ne va un intellettuale dell'Illuminismo proiettato in questo secolo con umanità e passione", conclude. (Com)