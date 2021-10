Piemonte: Consiglio regionale, approvato primo articolo della pdl su Azienda Zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

A maggioranza, oggi, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il primo articolo della Proposta di legge per istituire l'Azienda Zero, presentata dal gruppo Lega. In mattinata era iniziato l'esame dei numerosi emendamenti, proposti in gran parte dall'opposizione. Tra quelli accolti dalla Giunta, quello del gruppo Pd che prevede che "fatto salvo il mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di indirizzo e programmazione", il Consiglio regionale con propria deliberazione, "sentita la Commissione consiliare competente e gli organi preposti e valutata l'attività dell'Azienda Zero" possa "individuare ulteriori servizi amministrativi, di supporto o funzioni sanitarie, che non implicano assistenza alla persona, da attribuire all'Azienda Zero, qualora necessario per incrementare ulteriormente il livello di efficacia e di efficienza del Servizio sanitario regionale".