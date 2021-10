Imprese: perfezionato l'accordo tra la Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Banca Monte dei Paschi di Siena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno perfezionato, in data odierna, l’accordo – già precedentemente comunicato nelle sue linee essenziali - per la definizione di tutte le controversie insorte fra le parti. Lo riferisce una nota. Per effetto dell’accordo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena otterrà, tra l’altro, il pagamento di 150 milioni di euro e impegni sulla valorizzazione del patrimonio artistico della Banca e sulla destinazione dell’immobile di Rocca Salimbeni, su cui insisterà una prelazione a favore di Fondazione Monte dei Paschi di Siena.(Com)