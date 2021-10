Veca: Fiano (Pd), se ne va un gigante, intellettuale tra i più lucidi del nostro tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto uno degli intellettuali "più lucidi del nostro tempo, un gigante, un uomo profondo e affettuoso. Quando mi è capitata la fortuna di essere capogruppo dei Ds in Consiglio comunale a Milano, nel periodo in cui Carlo Maria Martini guidava la chiesa milanese, Salvatore era la voce intellettuale laica che arricchiva il dibattito nella città, ed era sempre disponibile per un consiglio e per un'opinione. Lascia un vuoto nel pensiero della sinistra milanese e italiana difficilmente recuperabile, e un vuoto nelle voci intellettuali di questo Paese. Ti sia lieve la terra Salvatore". Lo scrive sui social Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.(Rin)