Scuola: Aprea (FI), bene governo, investimenti su ambienti innovativi e nuova didattica

- Gli investimenti previsti dal Pnrr per rendere la scuola italiana innovativa e sostenibile e con ambienti più idonei per una didattica digitale, al passo con i tempi, è davvero una buona notizia. Lo afferma in una nota Valentina Aprea, deputata di Forza Italia e responsabile del dipartimento Istruzione del movimento. "È giunto il momento di avviare una trasformazione dei luoghi, dei modi e dei tempi dell'apprendimento per tutte le età, puntando su nuovi modelli educativi che consentano flessibilità nell'organizzazione e personalizzazione negli apprendimenti. Fare in modo che i nostri giovani vadano a scuola di futuro - prosegue - significa innanzitutto, infatti, puntare sulla modernizzazione degli edifici scolastici, superando il modello educativo italiano che prevede ancora scuole piccole, vecchie e troppo spesso insicure e che si basa sull'uniformità e la rigidità organizzativa". (segue) (Com)