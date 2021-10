Lavoro: Fim Cisl su Selta, finalmente buone notizie, acquisita da Digital Platform

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In data odierna si è svolto l’incontro tra Digital Platform e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali per la presentazione del piano industriale a seguito dell’aggiudicazione dell’azienda Selta di Tortoreto all’acquirente Digital Platform. E' quanto si legge in una nota della Fim Cisl. "Finalmente una buona notizia – commenta il segretario nazionale della Fim Cisl Valerio D’Alò – per una vertenza che si trascinava da tre anni e che senza la mobilitazione e la caparbietà dei lavoratori e del sindacato, in primis quello territoriale e le Rsu, avrebbe visto un’altra eccellenza Italiana – del settore della cyber sicurezza e tlc – scomparire, insieme alle sue professionalità, spacchetta e svenduta con la perdita di centinaia di posti di lavoro. Un risultato possibile – aggiunge D’Alò - grazie anche al buon lavoro svolto in sinergia con il Mise e la gestione commissariale che ha fatto si che il rischio di dismissione dell’azienda fosse scongiurato. Il nuovo piano industriale presentato oggi dalla Digital Platform prevede non solo il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti ma un programma di investimenti che necessiterà di nuove professionalità da inserire in organico". Per Marco Boccanera della Fim Cisl Abruzzo Molise, "oggi ci sono tutte le condizioni per il rilancio dell’azienda, il piano presentato apre una nuova prospettiva di futuro e lavoro per il territorio. Condizioni che come sindacato seguiremo in ogni singolo passaggio perché i buoni propositi, a cui ci sentiamo di dar fiducia, diventino realtà e certezze per i lavoratori dopo anni di lotte e mobilitazioni che li hanno visti protagonisti. Una nota positiva è che la Cassa Integrazione è finita i dipendenti sono tutti a lavoro".(Com)