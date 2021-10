Lavoro: Ugl, presentato il libro "Voci dalla filiera ittica", una finestra sul mondo della pesca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' essenziale porre l'attenzione sull'importanza che tale settore rappresenta per l'occupazione e per l'economia nazionale. Oltre a rafforzare gli strumenti a tutela dell'ambiente marino, è necessario prevedere incentivi e agevolazioni per il rilancio di un settore cruciale per il Paese", rilevano Paolo Mattei, segretario nazionale Ugl Agroalimentare e Carla Ciocci, segretario nazionale Ugl Agroalimentare Settore Pesca. Come evidenziato da Francesco Battistoni, sottosegretario di Stato con delega alla pesca, "la pandemia ha rimescolato le carte di tutti i settori produttivi e industriali. Se da un lato ha acuito le difficoltà pre-esistenti, dall'altro ha inevitabilmente favorito un ripensamento globale dell'interno comparto. Come ministero da metà settembre è stato reso operativo un fondo da 20 milioni di euro pensato come sostegno alle filiere ittiche nella gestione dell'emergenza dovuta al Covid-19. Affinché il settore possa innovarsi e rinnovarsi, sarà necessario fare squadra abbandonando le logiche del passato per affacciarsi su investimenti in politiche sostenibili, formative e di tutela dell'ambientale. Misure indispensabili per cogliere gli obiettivi dettati dalla Politica Comune della Pesca (Pcp), dal Green deal europeo e dalla strategia Ue Farm to Fork. In questa prospettiva - annuncia Battistoni - il 26 e 27 ottobre si terranno a Catania gli Stati generali della pesca italiana, un'importante occasione di confronto, utile a fare un'analisi della situazione attuale e, soprattutto, a gettare le basi per il futuro della pesca italiana". (Com)