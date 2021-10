Piemonte: da Coldiretti un applauso alla Regione, "positiva la pulizia degli alvei dei fiumi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pulizia degli alvei dei fiumi e dei torrenti in Piemonte: circa un milione di metri cubi di materiale è pronto per essere asportato dai corsi d'acqua.“Finalmente sono ripartite le manutenzioni dei fiumi e dei torrenti, interventi assolutamente necessari su cui bisogna investire - affermano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa - ulteriormente per mettere in sicurezza il nostro Piemonte, come già avevamo fatto presente alla Regione durante la nostra manifestazione Bôgia Piemunt, organizzata nel dicembre 2019 in piazza Castello a Torino. Oltretutto, con la corretta valorizzazione del materiale recuperato, si possono ottimizzare i costi di tale operazione di pulizia". (segue) (Rpi)