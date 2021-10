Salerno: Tofalo (M5s), con elezioni è nato laboratorio politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tofalo ha proseguito: "Voglio poi ringraziare i protagonisti delle altre 6 liste, a partire da Oltre, i cui consiglieri uscenti, Leonardo Gallo, Donato Pessolano (rieletto) e Corrado Naddeo (rieletto), hanno fatto una scelta importante e si sono impegnati coerentemente a costruire un'alternativa al sistema. "Semplice Salerno, Primavera Salernitana", la lista principale di Elisabetta supportata dagli On. Salvatore Forte ed Andrea De Simone. La lista "Davvero Ecologia e Diritti", organizzata da Michele Ragosta e trainata da un altro consigliere uscente Giuseppe Ventura, un vero "trattore" che continuerà a lavorare e ad impegnarsi con tutti noi. La lista "Salerno Città Aperta" costruita dal collega Federico Conte, composta da persone di spessore e qualità assoluta. La lista "Salerno in Comune", guidata da Gianluca De Martino che racchiude la forte esperienza associativa sul territorio. Infine la mia lista preferita "Onda Salernitana - Waves", un gruppo di giovanissimi di cui sono certo sentirete parlare sempre di più in futuro". (segue) (Ren)