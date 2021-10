Covid: Speranza, vaccini fondamentali, medici si impegnino a convincere scettici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini sono "la chiave per chiudere questa stagione, ed aprire una stagione diversa". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine del 78esimo congresso nazionale dei medici di medicina generale in corso di svolgimento a Villasimius. Il ministro, riferendosi a coloro che non si sono vaccinati, ha ricordato che "si tratta comunque di una piccola minoranza. I nostri medici di medicina generale si impegnino nell'opera di persuasione, ovvero spiegare che con i vaccini ci si contagia molto meno e soprattutto si riduce in modo quasi totale la possibilità di finire in ospedale e nelle terapie intensive". Quanto all'apertura delle discoteche con capienza ridotta, l'esponente dell'esecutivo ha sottolineato: "In questi mesi la nostra priorità è stato il diritto alla salute, pur incrociando le domande arrivate da vari settori economici. Non dimentichiamoci dove eravamo e dove siamo adesso. L'Italia mesi fa aveva un numero di limitazioni enormi, oggi possiamo permetterci una serie di aperture e possibilità che mesi fa erano lontane. Continuiamo con gradualità in questo percorso. Non dobbiamo leggere ogni passaggio come la fotografia di un istante - ha concluso Speranza -, continuiamo a dire con forza che le libertà ottenute sono merito di una campagna vaccinale straordinaria". (Rsc)