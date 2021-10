Imprese: Enit al Ttg 2021 di Rimini, in sei eventi formazione e innovazione per far ripartire il turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo principale del programma è promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile e aiutare le pmi nel processo di conversione ad una filiera turistica più eco-sostenibile e verde attraverso corsi di formazione e training, innovazione e assegnazione di micro finanziamenti (voucher) per la transizione ad un turismo più green. Enit, in collaborazione con il ministero del turismo, darà centralità ai dati che saranno al centro dei dibattiti organizzati dall'Agenzia Nazionale del Turismo e che non hanno solo lo scopo di monitorare i trend in corso ma sono anche una grande opportunità di orientamento sui mercati, per intercettarne i cambiamenti, coglierne i segmenti più interessati alle nostre offerte, costruire prodotti adatti alle esigenze che si stanno sviluppando. Questo momento formativo intende esplorare le diverse modalità di posizionamento sui mercati di prossimità e quelli di lungo raggio, verificando dai dati le azioni da intraprendere per la loro conquista. Alla luce degli scenari mondiali in atto sui mercati vicini e lontani, i paradigmi delle tendenze del comparto di offerta in risposta alle nuove modalità di rivisitazione della domanda turistica portano a nuove possibilità di posizionamento sul mercato, digitali e non. (segue) (Com)