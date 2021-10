Roma 2021: Conte, non misurare stato salute dialogo con Pd su ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo far finta che la situazione di Roma non sia assolutamente singolare". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a "Tagadà" su La7 in collegamento da Lentini in Sicilia. "Non possiamo adesso misurare sul ballottaggio lo stato di salute del dialogo tra il Movimento cinque stelle e il Pd", ha osservato per poi aggiungere che se da una parte "non è possibile rimuovere la storia di questa ultima consiliatura", dall'altra, "non è pensabile che il Movimento cinque stelle possa avere una compatibilità con la destra anche su Roma". L'ex premier ha quindi concluso: "Non mi sento di trattare il nostro elettorato come un pacco postale". (Rin)