Scuola: Aprea (FI), bene governo, investimenti su ambienti innovativi e nuova didattica (2)

- "Forza Italia auspica, per questo, che i copiosi investimenti comunicati oggi dal governo segnino l'inizio di una necessaria modernizzazione degli edifici scolastici secondo il modello dei Campus, privi di barriere architettoniche e con laboratori Stem e strumentazioni tecnologiche per trasformare le scuole da luoghi dell'insegnamento a luoghi dell'apprendimento sempre più inclusivi. Così pure, mettere a disposizione delle giovani generazioni centri sportivi per l'attività motoria e agonistica e centri per la danza, la musica e il teatro consentirà, anche nel nostro Paese, di fare delle scuole veri poli istituzionali di aggregazione sociale, di servizi educativi, di diffusione della cultura scientifica e tecnologica, ma anche di animazione culturale e di promozione sportiva. Questa innovazione - sottolinea - dovrà partire dagli asili nido e dal Sud e da tutte quelle aree territoriali che sono tuttora prive di servizi e strutture adeguate ai nuovi standard di qualità educativa. Ovviamente, contestualmente si dovrà lavorare su una nuova generazione di docenti, sempre più tutor e sempre più coach, per guidare i centennials nell'apprendimento attivo e nella realizzazione di compiti complessi. È di tutto questo che la scuola italiana ha bisogno perché le nuove generazioni possano camminare con gambe solide e sguardo al futuro nel terzo millennio". (Com)