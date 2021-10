Sardegna: pausa caffè plastic-free, plauso della commissione europea per l'ateneo di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risultato di successo per l'Università degli Studi di Cagliari: la newsletter sugli approfondimenti sugli appalti verdi delle Pubbliche amministrazioni (Green public procurement) curata dalla commissione europea indica un appalto verde pubblicato dall'Ateneo sardo come buona pratica da seguire. Il caso studio segnalato dalla Commissione come good practice è la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione di spazi da destinare al servizio di ristoro mediante distributori automatici di cibi e bevande fredde e calde. Si tratta della gara che ha permesso di poter disporre in tutto l'Ateneo - in applicazione dei Criteri ambientali minimi fissati dal ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare - di contenitori realizzati in materiale 100 per cento compostabile, in Tetrapack, nell'ottica di una visione "plastic free". L'iniziativa si colloca nell'ambito del percorso intrapreso dall'ateneo orientato ad una sempre maggiore sostenibilità ambientale, sociale, economica, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) dell'Agenda Onu 2030. (segue) (Rsc)