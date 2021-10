Economia: Museo del Risparmio e FEduF, sostenibilità, consapevolezza e educazione finanziaria per i cittadini del futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’incontro saranno illustrati i percorsi online del Save Virtual Tour sviluppato dal Museo del Risparmio con Eib Institute per sensibilizzare le giovani generazioni all’uso consapevole delle risorse finanziarie e ambientali, all’economia circolare e all’inclusione sociale e verrà presentata la nuova piattaforma realizzata da Feduf “Risparmiamo il Pianeta”. Il 14 ottobre 2021 si svolge il Webinar "Economiascuola: integrare l’educazione finanziaria nel programma di educazione civica" in programma alle ore 14:30 e riservato ai docenti e ai dirigenti scolastici di Marche e Abruzzo. L’incontro vuole essere un’occasione per riflettere insieme sullo sviluppo delle competenze di cittadinanza economica dei giovani alla luce del riconoscimento dell’alfabetizzazione economico finanziaria come pilastro dell’educazione civica nelle scuole di tutti i gradi. Agli oltre cinquecento ragazze e ragazzi dei Licei Sportivi Italiani che si sono iscritti, è dedicato invece il Digital live talk del prossimo 18 ottobre dal titolo “Nino non aver paura” con il contributo di Taxi1729. "Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore" recita una canzone di De Gregori. Ma la paura di fronte al dischetto è tanta, così grande da far prendere spesso al giocatore la decisione sbagliata, ovvero quella statisticamente meno conveniente. Ed è qui che entra in gioco l’educazione finanziaria: i numeri nel calcio come in economia possono portare a cambiare i comportamenti del singolo giocatore e sì, si possono anche vincere le partite. (segue) (Com)