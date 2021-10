Alessandria: danni per il maltempo, Piemonte chiede al governo lo stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una lettera firmata dal Presidente della Regione, Alberto Cirio, trasmessa oggi a Roma, il Piemonte ha chiesto lo stato di emergenza per il territorio alessandrino colpito dal maltempo del 3-4 ottobre. Proseguono intanto le ricognizioni per verificare la presenza di eventuali altri danni in altre province del Piemonte. Il Presidente e l’Assessore ai Trasporti infrastrutture, opere pubbliche e Protezione Civile, che nei giorni scorsi ha effettuato vari sopralluoghi per monitorare la situazione e il suo evolversi, sono in costante contatto con il Capo dipartimento nazionale della Protezione civile che ha assicurato la massima attenzione, in particolare per quanto accaduto nella zona dell’Ovadese e dell’Acquese. (Rpi)