Salerno: Tofalo (M5s), con elezioni è nato laboratorio politico

- "Sono tornato, dopo le amministrative, all'attività parlamentare e in questa delicata fase credo sia opportuno fare una riflessione più ampia e ringraziare qualcuno". Così il deputato del Movimento 5 Stelle, Angelo Tofalo: "Grazie prima di tutto a questo fantastico gruppo del Movimento che a Salerno abbiamo rigenerato e costruito sul territorio. Sono certo che in futuro continuerà a dare grandi soddisfazioni. Lavoratori, professionisti, commercianti, dipendenti pubblici, piccoli imprenditori, medici, ingegneri, avvocati, insegnati e giovani studenti, tutti mossi da un solo obiettivo, quello di migliorare la nostra comunità. Sono certo che Catello e Claudia faranno un lavoro incredibile e avranno un supporto concreto da parte di tutto il gruppo. Io per queste 32 persone ci sarò sempre". Tofalo: "A livello Italia, possiamo dircelo con estrema sincerità, non ci sono stati risultati esaltanti e arrivare al 16,76 percento, secondi come sindaco e come coalizione, dietro una vera corazzata, con Elisabetta Barone (11479 voti) e 7 liste civiche (10023 voti), è stato davvero un risultato incredibile. Voglio ringraziare Elisabetta, oggi consigliera comunale, per aver condotto questa campagna elettorale con compostezza e grande equilibrio, sono più che certo che farà molto bene in Comune e che continuerà a maturare tanta esperienza politica". (segue) (Ren)