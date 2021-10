Ruby ter: Guerra, non sono una escort, Berlusconi mi ha rovinato la vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non lo sento e non voglio sentirlo", ha detto Barbara Guerra in merito al presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Guerra ha così risposto ai giornalisti al termine dell'udienza di questa mattina, sottolineando di essere "indignata". "Io non sono una escort, l'ho dichiarato diverse volte e doveva farlo anche lui. Non l'ha mai fatto, non mi ha mai difesa. Mi ha rovinato la vita" ha concluso Guerra, a sua volta imputata nel processo Ruby ter. (Rem)