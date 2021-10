Ruby ter: legale Berlusconi, sue condizioni di salute in cauto miglioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni di salute del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sono in "cauto miglioramento", come ha detto il suo avvocato Federico Cecconi al termine dell'udienza di questa mattina. Inoltre ci sarebbe stato un "comprensibile desiderio" da parte di Berlusconi - che si è presentato al seggio elettorale domenica scorsa - di "svolgere il suo diritto dovere di partecipare al voto". "Sentiamo con molta attenzione ciò che ci verrà, volta per volta, detto dai medici" ha aggiunto il legale per poi concludere: "Fosse per lui, conoscendolo, non c'è dubbio che vorrebbe quanto più possibile svolgere attività politica". (Rem)