Camorra: Fondazione Polis, faida Ponticelli non si arresta

- "Come temevamo, la faida di camorra a Ponticelli non si arresta. E noi ribadiamo il nostro appello: basta con le armi". Così la vicepresidente della Fondazione Polis della Regione Campania Rosaria Manzo in merito all'omicidio del nipote del boss De Luca Bossa. "Napoli Est non può essere abbandonata al suo destino - sottolinea - E soprattutto non possiamo lasciare sole le tante persone perbene che la vivono e la animano ogni giorno, lontano dai riflettori, con impegno, tenacia e costanza. Serve uno sforzo particolare da parte di tutti i livelli istituzionali, altrimenti il rischio di piangere nuove vittime innocenti diventerà presto certezza. Non ne possiamo più". (Ren)