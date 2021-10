Imprese: Fim Cisl su Acc, sostenere attività lavorativa e trovare soluzione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si fa sempre più complicata la situazione dei 330 dipendenti dell’Acc di Mel, dopo che il Mise non ha dato compimento al progetto Italcomp. Ieri le due aziende che avevano inoltrato manifestazioni d’interesse - non vincolanti - al commissario straordinario di Acc si sono ritirate dal tavolo". Lo dichiara il segretario nazionale Fim Cisl, Massimiliano Nobis. "E’ chiaro che la situazione per il sito di Mel sta precipitando, è necessario che il Mise la affronti attraverso la ricerca di una soluzione industriale concreta che ridia una prospettiva di lavoro e di sviluppo al sito veneto. In attesa che il ministero convochi con urgenza il sindacato, è importante continuare a sostenere l’attività lavorativa con un adeguato finanziamento", sottolinea.(Com)