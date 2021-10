Amministraive: Santillo (M5s), Iv rimasta in tribuna, Renzi ossessionato da Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore è divertente vedere Renzi lanciarsi in letture patetiche sulle ultime elezioni, con risibili pronostici sui destini del Movimento cinque stelle. Ci tocca però ricordargli che in questa tornata elettorale lui e il suo partito si sono accomodati in tribuna a fare gli spettatori". Lo afferma in una nota il senatore M5s Agostino Santillo. "E nei pochi Comuni dove sono scesi in campo, la loro presenza è risultata impalpabile o inesistente -continua -. Eccezion fatta per Terzorio, Comune con meno di 200 elettori dove il sindaco renziano uscente correva da solo. Se il leader di Iv si accontenta della pur rispettabilissima Terzorio, buon per lui. Considerata però la sua cantilena ininterrotta, che da giorni ha per oggetto solo il M5s, ci viene da pensare che quella nei confronti di Giuseppe Conte e dell'affetto che le piazze gli tributano sia per lui un'autentica ossessione. Anche meno, senatore Renzi: anche meno". (Com)