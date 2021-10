Covid: Iss, dopo 7 mesi resta alta efficacia vaccini a mRna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quarto report Iss-ministero Salute quindi conclude che nella popolazione generale a sette mesi dalla seconda dose "non si osserva una riduzione significativa di efficacia in termini di protezione dall’infezione (sintomatica o asintomatica), che rimane dell’89 per cento. Anche contro il ricovero e il decesso la protezione resta elevata (96 per cento e 99 per cento) a sei mesi dalla seconda dose". Nelle persone immunocompromesse "si osserva una riduzione dell’effetto protettivo verso l’infezione a partire da 28 giorni dopo la seconda dose. La stima, in questo caso, presenta una variabilità elevata dovuta in parte al ridotto numero di soggetti inclusi in questo gruppo ma anche connessa alla diversità delle patologie presenti in questa categoria". Nelle persone con comorbidità "si osserva una riduzione della protezione dall’infezione, dal 75 per cento di riduzione del rischio dopo 28 giorni dalla seconda dose al 52 per cento dopo circa sette mesi". Diminuisce "leggermente, pur rimanendo sopra l’80 per cento, l’efficacia contro l’infezione nelle persone sopra gli 80 anni e nei residenti delle Rsa". (segue) (Com)