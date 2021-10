Campania: Saiello (M5s), 1.800 vincitori "concorsone" attendono ancora assunzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le prove sono state superate, la comunicazione dal Formez sulle assegnazioni è pervenuta da tempo. Eppure gli oltre 1800 vincitori del Concorsone regionale sono in attesa da mesi di essere assunti negli enti locali a cui sono stati destinati. Un'attesa che durerà per chissà quanto. Sono trascorsi già 20 giorni da quel 14 settembre, data nella quale quale il Formez aveva annunciato che le amministrazioni interessate avrebbero ricevuto comunicazione formale dell'avvenuta assegnazione e che avrebbero provveduto alla convocazione dei candidati vincitori". Così il consigliere regionale M5s Gennaro Saiello: "Il concorsone nasceva dalla necessità di arginare la deriva della scarsa occupazione, che registra nel Mezzogiorno livelli bassissimi e per la quale siamo costretti ad assistere all'emigrazione intellettuale dei nostri giovani, perdendo i nostri talenti. Ora che c'è possibilità di mettere un freno a questa emorragia, ci siamo arenati alle battute finali e intendo conoscere il perché. Per questo porterò la questione all'esame della prossima seduta di commissione". (Ren)