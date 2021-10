Sardegna: Uiltrasporti, nuovo bando per la continuità territoriale aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo bando per la continuità territoriale aerea che da un lato garantisca la mobilità dei sardi e i diritti acquisiti in questi anni, dall'altro tuteli la stabilità dei lavoratori degli aeroporti isolani messa a dura prova dalla pandemia. La richiesta arriva da Uiltrasporti Sardegna in seguito alla situazione di incertezza determinatasi dall'esito della recente gara bandita dalla Regione che ha visto l'esclusione di Volotea che aveva presentato la migliore offerta ma era stata esclusa per documentazione carente. "Non possiamo più attendere - afferma il segretario generale della Uiltrasporti sarda, William Zonca - la mobilità dei sardi è stata una conquista negli anni e sarebbe riduttivo definirla solo come una possibilità di spostamento dalla Sardegna alla Penisola. Il suo cuore sta nella normativa di riferimento che garantisce la sicurezza dell'erogazione del servizio pubblico. Negli anni i sardi hanno potuto contare sulla certezza delle frequenze, su una determinata tipologia di aeromobili, su tariffe stabili e regolamentate (cancellazioni, rimborsi e spostamenti). Non dimentichiamo che questi diritti sono il vero cuore della nostra continuità territoriale". (segue) (Rsc)