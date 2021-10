Covid: ex struttura commissariale, su appalti con Regioni procedure regolari e trasparenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle notizie relative all'indagine che vede tra gli altri coinvolto l'avvocato Luca Di Donna per traffico di influenze illecite per ottenere l'assegnazione di appalti e forniture presso la struttura commissariale per l'emergenza Covid, la ex struttura stessa e Invitalia chiariscono in una nota di non aver mai assegnato appalti e forniture a imprese rispetto alle quali risultava in alcun modo un interesse dell'avvocato Di Donna o del professor Esposito e di aver operato secondo procedure regolari e trasparenti. In particolare, sulla vicenda di acquisto delle mascherine oggetto dell'inchiesta, il contratto non è mai stato perfezionato e anzi, i prodotti in questione sono stati restituiti all'azienda. Per quanto attiene, invece, all'acquisto di test molecolari da parte della ex struttura per l'emergenza Covid, a maggio 2020 la struttura commissariale ha pubblicato sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri una richiesta pubblica di offerta. Le offerte pervenute da parte delle aziende sono state 59. (segue) (Com)