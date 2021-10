Covid: ex struttura commissariale, su appalti con Regioni procedure regolari e trasparenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito delle indicazioni e sulla base delle richieste autonomamente operate dalle Regioni italiane, la struttura commissariale ha quindi concluso 26 contratti con altrettante aziende per la fornitura di prodotti fino al 31 dicembre 2020. A ottobre 2020, la struttura commissariale ha richiesto alle Regioni ulteriori indicazioni e fabbisogni per procedere a una seconda richiesta di offerta alle aziende. Coerentemente con la procedura, per quanto riguarda l'azienda Adaltis, a seguito delle scelte effettuate dalle Regioni Sicilia (400.000 test) e Lazio (27.400 test) sono stati sottoscritti due contratti (a giugno e a ottobre 2020) per la fornitura di 427.400 test al costo totale di 3,4 milioni di euro. Si fa inoltre presente che la struttura commissariale ha negoziato una riduzione del prezzo unitario per prodotto superiore all'11 per cento (da 9 a 8 euro). In conclusione, sulla base delle specifiche richieste delle regioni Sicilia e Lazio, la struttura commissariale ha acquistato 427.400 prodotti forniti dall'azienda Adaltis su un totale complessivo di 32,8 milioni di test acquistati nel 2020. (Com)