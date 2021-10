Recovery: Cozzolino, enorme flusso di risorse pubbliche verso Italia e Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Riccardo Realfonzo, direttore scientifico del corso e professore ordinario dell'Università degli Studi del Sannio, "c'è molta attenzione a tutta la programmazione, soprattutto per quanto concerne Horizon Europe, che si occupa di ricerca ed innovazione e si rivolge sia al pubblico che ai privati. Il corso è importante per i professionisti che vogliono affiancare le piccole e medie imprese nella progettazione ma utile anche per chi opera all'interno delle pubbliche amministrazioni, dove possono capitare problematiche nel know how". Per Raffaele Lupacchini, presidente della Commissione Ricerca e Programmi Comunitari Odcec Napoli, "è fondamentale non perdere le risorse: per questo motivo l'elemento essenziale è la programmazione, darsi un obiettivo a 7/10 anni rispetto al quale utilizzare i fondi a disposizione. Il Pnrr ci offre grandi possibilità ma ha anche un termine ristretto, quello del 2026. Leggendo gli obiettivi ambiziosi della Presidenza del Consiglio riusciremo a fare un balzo consistente del PIL attivando gli investimenti pubblici e privati. Ma dobbiamo fare esattamente ciò che c'è scritto in quel programma, quindi transizione ecologica e digitale senza trascurare l'inclusione sociale per recuperare gli ultimi. Sono obiettivi ambiziosi che vanno accompagnati dalle riforme". Al forum sono intervenuti Mauro Ascione (presidente della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco), e Daniela De Gregorio (direttore scientifico del corso), Francesco Gombia, Stefania Mele, Laura Stefanelli, Alessandra Maria Stilo e Antonio Esposito. (Ren)