Amministrative: Bellanova, a ballottaggio Iv sosterrà candidati centrosinistra

- Il perimetro dei riformisti "non può che essere il centrosinistra. Ne sono convinta ed è un tema che più volte ho affrontato, spendendomi senza remore, nel corso di queste settimane". Lo scrive su Facebook la presidente di Italia viva e viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova. "Oggi più che mai è evidente che per sconfiggere populisti e sovranisti è necessaria una alleanza fra i riformisti all'interno centrosinistra. Per questo ai ballottaggi sosterremo con forza i candidati che fanno riferimento a quest'area: Gualtieri a Roma, Lorusso a Torino, Francesco Russo a Trieste, e così per tutti i Comuni che fra due settimane torneranno a votare", spiega per poi concludere: "E' necessaria una azione politica comune, poiché nessuno basta a se stesso. La battaglia per l'Italia riformista passa anche da qui e noi, come sempre, non ci tireremo indietro". (Rin)