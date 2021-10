Salute: Iss, accordo con procura Avellino su rischio inquinamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, l'intesa operativa con l'Istituto permetterà alla Procura di avere una conoscenza sempre aggiornata ed approfondita delle più pericolose patologie che affliggono il territorio in questione, in modo da ben calibrare le priorità investigative ed indirizzare le attività di indagine verso lo spegnimento di quei focolai che l'analisi medico-statistica individua quali principali responsabili dell'insorgere delle malattie maggiormente diffuse. La possibilità di condividere dati, informazioni e contributi scientifici interdisciplinari (anche mediante lo svolgimento congiunto di sopralluoghi ed accertamenti tecnici) contribuirà, inoltre, a rendere più efficaci ed incisive le stesse investigazioni, ponendo, di conseguenza, la comunità civile nelle condizioni di avere un'informazione esaustiva ed aderente alla realtà dei fatti. L'obiettivo strategico è quello di fare in modo che l'accertamento e la repressione della criminalità ambientale costituisca, al contempo, il primo passo verso la prevenzione dei pericoli per l'ambiente e la salute dei cittadini. (Com)