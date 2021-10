Ambiente: Borrelli (Europa verde), pene esemplari per chi devasta territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia dell'arresto di due imprenditori per l'ipotesi di inquinamento ambientale del fiume Sarno, scarico abusivo di reflui industriali e reiterata violazione di sigilli, eseguito dai carabinieri del gruppo per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica di Napoli su mandato della Procura di Torre Annunziata (Na) nell'ambito dell'inchiesta 'Rinascita Sarno', è un primo passo importante nella battaglia difficile che stiamo conducendo da anni contro chi continua a sversare impunemente ogni sorta di rifiuto". Così il consigliere regionale della Campania di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. "Adesso ci aspettiamo - continua Borrelli - pene esemplari nei confronti di chi devasta il territorio senza alcun rispetto della salute pubblica e dei danni che causa all'intero eco-sistema. Ci auguriamo che l'inchiesta vada avanti senza intoppi per smantellare la rete di eco-criminali che utilizza il fiume Sarno per loschi affari e per smaltire le tracce di attività spesso illecite e condotte senza alcun permesso e senza alcun rispetto delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti. Condividiamo questo primo risultato con tutti i comitati cittadini che in questi anni si sono battuti insieme a noi per la rinascita del fiume Sarno". (Ren)