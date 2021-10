© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 7 ottobre, alle 10.15, la commissione Ambiente della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti della società "Strada dei parchi" in merito alle ipotesi di revisione dei pedaggi. L'appuntamento - comunica una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)