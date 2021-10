Cultura: con 96 mila visite successo a Berlino per mostra "Sardegna isola Megalitica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 96 mila le presenze alla mostra "Sardegna isola Megalitica" che si è chiusa lo scorso 3 ottobre a Berlino. Un numero che da solo testimonia il successo oltre le aspettative, che testimonia l'interesse per la Sardegna. L'iniziativa è stata della regione Sardegna e dell'assessorato al Turismo: per oltre 90 giorni cittadini e turisti muniti di green pass hanno potuto scoprire le bellezze e i segreti della civiltà Megalitica della Sardegna. "Grande apprezzamento dei visitatori - ha spiegato l'assessore al Turismo, Gianni Chessa - per il catalogo presente in inglese e tedesco, che ha permesso di approfondire la conoscenza della nostra civiltà protagonista al centro del Mediterraneo". Matthias Wemhoff, direttore del Neues Museum, ha espresso la sua piena soddisfazione per la collaborazione e il lavoro di ricerca comune. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva espresso il suo apprezzamento, conferendo una medaglia alla Mostra internazionale itinerante, che da Berlino si sposterà ora a San Pietroburgo, ove alla fine di ottobre troverà la sua riapertura nel più grande Museo del Mondo: l'Ermitage. In seguito raggiungerà Salonicco, per concludere il suo viaggio a Napoli, prima del ritorno in Sardegna. (Rsc)