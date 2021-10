Amministrative: Gava, grande soddisfazione per risultati FVG, ora convincere astenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giunti ai dati definitivi, possiamo esprimere grande soddisfazione per l’ottimo risultato del centrodestra e della Lega nelle amministrazioni al voto in Friuli Venezia Giulia. Il risultato dei sindaci uscenti ha confermato a larga maggioranza la fiducia dei cittadini della nostra regione nel buon governo della coalizione del centrodestra. E’ anche il risultato di un efficace coordinamento continuo tra i diversi livelli: enti locali, la Regione guidata da Massimiliano Fedriga e il governo nazionale del quale siamo parte integrante". Lo afferma in una nota Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento Ambiente della Lega. "I dati sull’affluenza impongono a noi, come a tutti una riflessione: la sfida è quella di comunicare meglio e con costanza i risultati del lavoro concreto che stiamo facendo per i cittadini. Dimostreremo così a chi non ha voluto partecipare questa volta al voto che può contare su di noi e sul nostro incessante impegno", aggiunge.(Com)