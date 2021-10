Industria: Fim Cisl su acciaio, in un momento positivo della siderurgia risolvere le crisi aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea di oggi di Federacciai "testimonia lo stato di salute di un settore strategico della manifattura italiana dentro una congiuntura positiva, per questo è il momento positivo per risolvere le crisi aperte". Lo dichiarano il segretario generale Fim Cisl Roberto Benaglia e il segretario nazionale Fim Cisl Valerio D’Alò. "Il settore - proseguono - ha tutte le caratteristiche per affrontare la transizione ecologica che deve vedere governo e tutto il Paese difendere in chiave europea e internazionale l’interesse nazionale e la competitività del nostro apparato industriale basato soprattutto sulla elettrosiderurgia. Serve ora dare risposte adeguate alle crisi aziendali e occupazionali aperte soprattutto per i siti di Taranto, Piombino e gli altri collegati. Contiamo su un ruolo proattivo del governo per indirizzare con più efficacia le scelte in tema di rilancio, investimenti e tenuta occupazionale. L’acciaio è il primo settore ad affrontare in Italia la decarbonizzazione che deve avvenire secondo criteri di sostenibilità sociale. Servono misure straordinarie per dare risposte nuove ed efficaci sul piano occupazionale e di sostegno per i tanti lavoratori coinvolti. Per tanto - concludono - rinnoviamo la richiesta di rapide convocazioni dei tavoli aperti al Mise con l’obiettivo di costruire soluzioni positive con il massimo coinvolgimento del sindacato".(Com)