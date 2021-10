Recovery: Cozzolino, enorme flusso di risorse pubbliche verso Italia e Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei prossimi anni avremo un flusso di risorse pubbliche verso l'Italia e verso il Sud come mai accaduto nella storia recente del Paese, in un arco di tempo che coprirà quasi un decennio: c'è il Pnrr, ci sono i fondi strutturali e poi il bilancio comunitario. Inoltre c'è la vecchia programmazione da completare, per cui ci sono anche parecchi miliardi da investire: in Europa c'è preoccupazione sulla capacità di spendere in maniera adeguata queste risorse, quindi l'Ue sarà molto esigente sui piani operativi, sulla governance, sulla concretezza degli indirizzi". Lo ha detto Andrea Cozzolino, europarlamentare con delega ai fondi europei, nel corso del forum "Progettazione e gestione dei fondi europei" promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Vincenzo Moretta. "Tutte le amministrazioni nazionali, regionali e locali devono sviluppare al più presto una capacità di programmazione, spesa e attuazione: le nuove sfide rappresentano l'occasione per migliorare i percorsi esistenti e per consolidare lo stretto rapporto con tutti i soggetti interessati all'attuazione di politiche ed all'uso delle risorse pubbliche, nazionali e comunitarie", ha evidenziato Moretta, intervenendo a margine del forum. Nel corso dell'incontro è stato inoltre presentata la quarta edizione del corso dell'Ordine dei commercialisti in "Progettazione e gestione dei fondi europei". "Nei prossimi anni arriveranno tanti fondi per i quali occorrono progetti seri, sani e sostenibili", ha sottolineato Liliana Speranza, direttrice scientifica del corso e Consigliere Delegato della Commissione Ricerca e Programmi Comunitari Odcec Napoli. "Si tratta di un cambiamento importante che porterà tante responsabilità anche ai professionisti, che devono mettersi a disposizione per supportare gli enti territoriali ed essere protagonisti del cambiamento". (segue) (Ren)