Salute: Iss, accordo con procura Avellino su rischio inquinamento

- La procura della Repubblica di Avellino e l'Istituto superiore di sanità (Iss) hanno firmato oggi un protocollo di intesa che instaura un rapporto di stabile collaborazione fra l'Istituto, organo tecnico del Servizio sanitario nazionale, e l’ufficio giudiziario irpino. L'intesa - comunica una nota dell'Iss - è finalizzata allo scambio di dati ed informazioni derivanti dalla sorveglianza epidemiologica della popolazione residente nella valle del Sabato, con specifico riferimento agli eccessi di mortalità, all'incidenza tumorale e all'ospedalizzazione per le diverse patologie, che ammettono fra i loro fattori di rischio accertati o sospetti l'esposizione a inquinanti. La decisione di rendere sistematica tale collaborazione si inserisce nel quadro dell'attività di ricerca che l'Istituto ha svolto nell’ambito di diversi progetti in tema di ambiente e salute e rappresenta un importante contributo agli strumenti a disposizione del Gruppo di lavoro istituito presso la procura di Avellino specializzato per il contrasto alle più importanti emergenze ambientali comportanti ricadute sulla salute pubblica. (segue) (Com)