Sardegna: Uiltrasporti, nuovo bando per la continuità territoriale aerea (2)

- Uiltrasporti chiede anche la possibilità di erogare i servizi essenziali per i residenti che spesso le compagnie low cost spesso non garantiscono, come il trasporto dei barellati, richieste di ossigenoterapia, il trasporto di merci pericolose, di animali in stiva, di materiale radioattivo e biologico e quello dei minori non accompagnati. "Tutti questi servizi accessori devono essere garantiti dai vettori - spiega Zonca - Questo è il cuore dei diritti che i sardi hanno conquistato in questi anni, non solo lo spostamento". (Rsc)