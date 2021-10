Napoli: Nappi (Lega), quando tram di nuova generazione in città?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo contenti che il sito Hitachi di Napoli assembli tram di ultima generazione per la rete di Firenze, ma la circostanza offre anche l'occasione per riflettere sulle condizioni drammatiche del trasporto tramviario nella nostra città. Oggi si può contare, in media, su appena 8 mezzi e si registra una grave carenza di personale; in pochi anni, infatti, si è passati dai 66 conducenti (in servizio nel 2013) agli attuali 25. È necessario, dunque, favorire la mobilità a Napoli e l'investimento per il rilancio del trasporto pubblico è un tema prioritario che già poniamo all'attenzione della nuova amministrazione, dopo lo sfascio provocato da chi negli ultimi 10 anni è stato alla guida di Palazzo San Giacomo". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli.(Ren)