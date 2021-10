Piemonte: Icardi, nuovo ospedale di Novara? Bando deserto non blocca finanziamento di 95 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iter amministrativo e finanziario della Città della Salute e della Scienza di Novara proseguirà senza ritardi, grazie al rapido intervento della Regione Piemonte. E' quando afferma l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi. Venerdi scorso si è avuta conferma della proroga di 1 anno del finanziamento di 95 milioni, come richiesto nel corso dell'incontro del 23 settembre a Roma con il Ministro della Salute e con la Direzione Generale del Ministero. Icardi lo ha comunicato ieri, nel corso della riunione della quarta commissione, aggiornando i consiglieri sulle tempistiche dell'opera, dopo che è andata deserta la gara d'appalto indetta dall'Azienda ospedaliera universitaria. L'assessore ha ribadito che la Regione ha ottenuto la disponibilità ad un aggiornamento del piano finanziario per integrare l’esigenza di coprire la comparsa di maggiori oneri e, dal momento che il fondo per il Piemonte è capiente, non sarà necessario effettuare un ulteriore passaggio autorizzativo con il Ministero dell’Economia. (segue) (Rpi)