Ruby ter: riparte processo dopo rifiuto perizia medica, acquisiti verbali Spinelli

- Su richiesta del pm Luca Gaglio e dopo aver ricevuto il consenso dalla maggior parte dei difensori, sono stati acquisiti i verbali del contabile di Silvio Berlusconi, Giuseppe Spinelli, che non ha potuto presenziare in aula per ragioni di salute. Quella di oggi è stata la prima udienza dopo che il leader di Forza Italia si è opposto alla perizia medica e psichiatrica - che avrebbe dovuto chiarire se effettivamente fosse impossibilitato a partecipare al processo -, esortando a procedere senza di lui. (Rem)