Roma 2021: Lollobrigida (Fd'I), da Michetti fatti concreti, serve sindaco capace

- "Mentre Gualtieri, in vista del ballottaggio, si concentra solo sugli accordi con Calenda e M5s, Michetti parla di fatti concreti per risolvere i problemi reali dei cittadini. L'incapacità del candidato del Pd è certificata dallo stesso Draghi, che lo ha cacciato dal governo non ritenendolo un buon ministro". Lo ha detto intervenendo a Sky Tg24 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Da titolare del dicastero dell'Economia, Gualtieri non ha accolto nessuno degli emendamenti di Fratelli d'Italia per rispondere alle esigenze infrastrutturali e occupazionali della Capitale. Roma ha bisogno di un sindaco capace e non di un equilibrista tra forze politiche diverse, che in campagna elettorale si sono scontrate su tutto", ha aggiunto. (Rin)