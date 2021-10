Covid: Iss, dopo 7 mesi resta alta efficacia vaccini a mRna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sette mesi dalla vaccinazione "non si registra una riduzione dell’efficacia dei vaccini Covid-19 a mRna nella popolazione generale, mentre si osserva una lieve diminuzione nella protezione dall’infezione (sintomatica o asintomatica) in alcuni gruppi specifici". Lo afferma il quarto report, a cura del Gruppo di lavoro Istituto superiore si sanità (Iss) e ministero della Salute "Sorveglianza vaccini Covid-19" sull’analisi congiunta dei dati della sorveglianza integrata Covid-19 e dell’anagrafe nazionale vaccini. Sono stati esaminati - si legge in una nota dell'Iss - i dati di più di 29 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino a mRna, seguite fino al 29 agosto 2021. L’efficacia è stata valutata confrontando l’incidenza di infezioni (sintomatiche e asintomatiche), ricoveri e decessi a diversi intervalli di tempo dopo la seconda dose con quella osservata nei 14 giorni dopo la prima dose, considerato come 'periodo di controllo'. (segue) (Com)