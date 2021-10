Covid: Iss, dopo 7 mesi resta alta efficacia vaccini a mRna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il report sottolinea poi che confrontando i dati tra gennaio e giugno 2021, periodo in cui predominava la variante alfa, con quelli tra luglio e agosto, a prevalenza delta, "emerge una riduzione dell’efficacia contro l’infezione dall’84,8 per cento al 67,1 per cento. Resta invece alta l’efficacia contro i ricoveri (91,7 per cento contro 88,7 per cento). L’apparente riduzione di efficacia dei vaccini nel prevenire l’infezione potrebbe essere dovuta al tempo intercorso dalla vaccinazione e/o ad una diminuita efficacia contro la variante delta. Potrebbero inoltre avere contribuito eventuali modifiche comportamentali a seguito del rilassamento delle altre misure preventive (uso di mascherine, distanziamento fisico)". Infine, i dati sono "coerenti con quelli ottenuti dal confronto con i non vaccinati, pubblicati settimanalmente nel report esteso dell’Iss. È fondamentale continuare questo tipo di aggiornamenti e monitoraggi anche nei mesi futuri". (Com)