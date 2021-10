Napoli: Borrelli (Verdi), con maltempo la città finisce sott'acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I primi giorni di pioggia hanno creato il caos in diverse aree della città. Napoli è rimasta sommersa in più punti: in via Filippo Manna e nella zona industriale tante le difficoltà per gli automobilisti costretti a fermarsi per la crescita smisurata del livello dell'acqua. Sono dovuti intervenire i pompieri per risolvere la situazione. Al Rione Lauro negozi allagati con danni ai locali e parti di carreggiata sprofondati; non va meglio al Rione Traiano dove la pioggia ha superato i margini dei marciapiedi rendendo difficoltoso anche il semplice camminare. Via Cinthia, in prossimità del Parco San Paolo, è diventata un fiume in piena e anche qui il traffico è letteralmente impazzito. E' evidente che la città non regge più gli improvvisi fenomeni meteorologici con piogge brevi ma molto intense che mettono ko l'intero sistema fognario. E siamo solo all'inizio della stagione autunnale. Serve un piano d'emergenza per il controllo e la pulizia delle caditoie e per la verifica della staticità delle strade principali". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. (Ren)