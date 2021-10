Sardegna: blitz antidroga al Cep di Cagliari, sequestri per 100 mila euro, 43enne in manette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un blitz antidroga della Polizia di Stato nel quartiere Cep di Cagliari ha portato al sequestro di cocaina ed eroina per oltre 100mila euro. In manette è finito Alessandro Sanna, 43 anni, personaggio già noto alle forze dell'ordine che era tenuto d'occhio da tempo dagli uomini dei Falchi della Squadra Mobile. Dopo aver trovato alcune dosi di cocaina nelle tasche di un giubbotto, i poliziotti hanno recuperato dentro una cassaforte 530 grammi di eroina e 700 di cocaina. La droga era pronta per essere divisa in dosi e venduta. Il 43enne è stato trasferito nel carcere di Uta. (Rsc)