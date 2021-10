© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' Carmine D'Onofrio il 23enne incensurato ucciso a colpi di pistola a Ponticelli, nella zona di Napoli Est. Il giovane era il figlio illegittimo di Giuseppe De Luca Bossa, già noto alle forze dell'ordine e attualmente detenuto, e nipote del boss Antonio De Luca Bossa. L'agguato è avvenuto intorno alle 2 di notte in via Luigi Crisconio, mentre il giovane si trovava in compagnia della fidanzata.(Ren)