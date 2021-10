Droga: detenzione e spaccio, 21 misure cautelari in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Detenzione e spaccio di droga, continuato e in concorso: sono queste le ipotesi di reato nei confronti di 21 soggetti colpiti da misura cautelare personale disposta dal gip di Santa Maria Capua Vetere. Tra questi 9 sono finiti in carcere, 6 ai domiciliari e 6 sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri della compagnia di Maddaloni, scaturisce dall'attività di indagine condotta dal marzo 2018 al febbraio 2019. Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire l'articolata attività di spaccio di sostanze stupefacenti nei Comuni di Maddaloni (Caserta), San felice a Cancello (Ce), S. Maria a Vico (Ce), Montesarchio (Benevento) e Arpaia (Bn). Chi ha condotto le indagini ha individuato la zona di approvvigionamento a Caivano (Napoli). Nello specifico, durante l'indagine sono stati eseguiti 8 arresti in flagranza, 14 denunce in stato di libertà, accertamenti di oltre 600 episodi di cessione di sostanza stupefacente di vario tipo. (Ren)