Piemonte: Regione, "il Regio itinerante non si tocca"

- “La Regione conferma l’interesse a proseguire la programmazione delle attività del Teatro Regio sul territorio, tenuto conto che in Piemonte si sviluppa annualmente una vasta e qualificata presenza di stagioni musicali, rassegne e festival, in buona parte sostenuta dall’ente regionale”. È questa la prima parte della risposta fornita dall’assessore alla Cultura alle richieste presentate dal capogruppo dei Moderati che chiedeva alla Giunta di verificare, monitorare, stimolare e approfondire come il commissario straordinario stia gestendo l’attività de “Il Regio Itinerante”. In aggiunta l’interrogante chiedeva quali fossero i costi dei concerti presentati agli Enti territoriali, sia per la stagione concertistica attuale, sia per le stagioni future, affinché non venga meno l'obiettivo di attuare politiche di consolidamento e di sviluppo culturale sul territorio piemontese. L’assessore ha evidenziato come le criticità relative alla difficile congiuntura economica che la Fondazione Teatro Regio di Torino nel biennio 2020/2021 siano da imputarsi all’emergenza sanitaria e al commissariamento della Fondazione per riportarla a una situazione economico-finanziaria risanata e sostenibile; ma anche alla messa in opera del rifacimento del palco del teatro facendo ricorso a finanziamenti ministeriali. Nello specifico, il progetto “Il Regio itinerante”, necessita di un’ulteriore analisi e definizione degli strumenti per riavviare il meccanismo e il rilancio del progetto stesso. (segue) (Rpi)