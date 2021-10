Piemonte: Regione, "il Regio itinerante non si tocca" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le note limitazioni si sono realizzati nel corso del 2020, quindici appuntamenti mentre nel 2021, con il permanere della pandemia, non si è potuto programmare, d’intesa con i Comuni, una distribuzione di concerti. Attualmente la Regione sostiene la presenza delle attività musicali sul territorio attraverso sia gli avvisi pubblici di finanziamento sia con l’attività della Fondazione Piemonte dal Vivo avviando un confronto con il Regio per trovare i terreni di collaborazione per la programmazione 2021/2022 di concerti all’interno del palinsesto del circuito regionale. (Rpi)